15 мая 2023, 14:10
Глава Минпросвещения рассказал о разработке нового словаря в рамках закона о госязыке
Глава Минпросвещения Кравцов сообщил о разработке нового словаря русского языка
Минпросвещения России готовит новый словарь в рамках закона о защите русского языка. Об этом глава министерства Сергей Кравцов заявил на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы, сообщил ТАСС.
«В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», — дополнил он.
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Президент России Владимир Путин в феврале подписал новый закон об употреблении иностранных слов. Он урегулирует механизмы соблюдения статуса русского языка как государственного по всей России и предусматривает осуществление контроля за соблюдением этих норм. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон вводит ограничения, устраняющие угрозу как носителя традиций и ценностей русского менталитета.
Кравцов на минувшей неделе также сообщил о разработке нового российского учебника обществознания в следующем учебном году. Министр отметил, что действующее учебное пособие было псевдолиберальным, в новом сделают упор на непреходящие ценности общества.
Русский язык
Сергей Кравцов
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