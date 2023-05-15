Общество 15 мая 2023, 14:10 Глава Минпросвещения рассказал о разработке нового словаря в рамках закона о госязыке Глава Минпросвещения Кравцов сообщил о разработке нового словаря русского языка Freepik

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Минпросвещения России готовит новый словарь в рамках закона о защите русского языка. Об этом глава министерства Сергей Кравцов заявил на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы, сообщил ТАСС.

«В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», — дополнил он.

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Президент России Владимир Путин в феврале подписал новый закон об употреблении иностранных слов. Он урегулирует механизмы соблюдения статуса русского языка как государственного по всей России и предусматривает осуществление контроля за соблюдением этих норм. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон вводит ограничения, устраняющие угрозу как носителя традиций и ценностей русского менталитета.

Кравцов на минувшей неделе также сообщил о разработке нового российского учебника обществознания в следующем учебном году. Министр отметил, что действующее учебное пособие было псевдолиберальным, в новом сделают упор на непреходящие ценности общества.