Общество 11 мая 2023, 15:31 Новый учебник обществознания разработают в России Глава Минпросвещения Кравцов: новый учебник обществознания разработают в следующем году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый российский учебник обществознания разработают в следующем учебном году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), его слова привел ТАСС.

«Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, он будет разработан в следующем году», — заявил глава Минпросвещения во время выступления на сессии «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз».

Реклама

По его словам, действующий учебник обществознания был псевдолиберальным. В новом упор делают на настоящее, а также на непреходящие ценности общества, отметил министр.

Ранее Кравцов представил новый учебник истории для 11-х классов. В него включили раздел, посвященный спецоперации. Пособие расскажет о причинах начала СВО и об угрозах безопасности со стороны Украины.