11 мая 2023, 15:31
Новый учебник обществознания разработают в России
Глава Минпросвещения Кравцов: новый учебник обществознания разработают в следующем году
Новый российский учебник обществознания разработают в следующем учебном году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), его слова привел ТАСС.
«Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, он будет разработан в следующем году», — заявил глава Минпросвещения во время выступления на сессии «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз».
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По его словам, действующий учебник обществознания был псевдолиберальным. В новом упор делают на настоящее, а также на непреходящие ценности общества, отметил министр.
Ранее Кравцов представил новый учебник истории для 11-х классов. В него включили раздел, посвященный спецоперации. Пособие расскажет о причинах начала СВО и об угрозах безопасности со стороны Украины.
Школы
Сергей Кравцов
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