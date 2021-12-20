Глава Group-IB за год до ареста предупредил близких о слежке и возможном покушении на себя

Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков почти год назад предупредил своих близких и друзей о том, что его могут арестовать или убить. По данным Forbes, он разослал им видеообращение, в котором высказал эти опасения.

Источники издания сообщили, что в ролике Сачков рассказал, что за ним следят. Свое обращение основатель Group-IB начал со слов: «Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме».

Существование этой записи Forbes подтвердил журналист Андрей Лошак, который снимал основателя Group-IB для своего сериала о хакерах. Один из друзей Сачкова уточнил, что в ролике предприниматель заявил, что его могут отравить.

«Последние месяцы свободы он говорил и про обвинение в госизмене в том числе», — уточнил собеседник издания.

Сачков был арестован в конце сентября. Бизнесмен не признал своей вины в госизмене. В Group-IB заявляли, что у сотрудников компании никогда не было допуска к гостайне. Group-IB занимается разработкой программного обеспечения, противостоящего кибератакам и защищающего интеллектуальную собственность в интернете. В СИЗО Сачков пробудет до 28 февраля 2022 года.