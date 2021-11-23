Глава Group-IB Сачков попросил Путина о переводе под домашний арест

Обвиняемый в государственной измене основатель и руководитель компании Group-IB Илья Сачков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой перевести его под домашний арест на время следствия. Текст обращения предоставил «360» адвокат Сергей Афанасьев, занимающийся защитой Сачкова.

В своем заявлении глава Group-IB сравнил уголовное преследование с делом французского капитана Альфреда Дрейфуса, осужденного по поддельным документам за шпионаж в пользу Германии.

Предъявленных ему обвинений Илья Сачков не признал. Он подчеркнул, что его работа приносила России только пользу.

«Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине. Я очень прошу президента Владимира Путина позволить мне на период следствия находиться под домашним арестом, с максимальными ограничениями», — говорится в сообщении.

Сегодня Лефортовский суд Москвы продлил арест основателя компании Group-IB Ильи Сачкова до 28 февраля 2022 года. Заседание прошло в закрытом режиме.

Сотрудники ФСБ задержали Илью Сачкова 28 сентября по делу о государственной измене. Фабула дела не раскрывается. Сначала основатель Group IB находился в статусе подозреваемого, но после ему предъявили обвинение.

Сам бизнесмен своей вины не признал. В возглавляемой им компании заявили, что у сотрудников не было допуска к государственной тайне. Group-IB занимается разработкой программного обеспечения, противостоящего кибератакам и защищающего интеллектуальную собственность в интернете.