Арестованному основателю Grоuр-IВ предъявили обвинение

Основателю компании Group-IB Илье Сачкову, арестованному по делу о госизмене, предъявили обвинение. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».

По сведениям от источника, Сачкову предъявили обвинение в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Официально об этом не заявляли. Подробности дела Сачкова не разглашаются следствием, так как все материалы засекречены.

Мать основателя Group-IB Людмила Сачкова ранее обратилась к президенту России Владимиру Путину, написав письмо с просьбой о честном разбирательстве по делу ее сына.

Сачков был арестован 28 сентября. По ходатайству ФСБ его отправили в СИЗО до 27 ноября. Адвокаты Сачкова обжаловали решение в Мосгорсуде. Апелляцию рассмотрят 21 октября. В московском офисе Group-IB незадолго до ареста Сачкова прошли обыски. В компании не комментируют дело, но при этом заявили, что уверены в невиновности Сачкова.

Компания Group-IB специализируется на информационной безопасности, в том числе на раскрытии преступлений в киберпространстве.