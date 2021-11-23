Главе Group-IB Илье Сачкову продлили арест

Основателю Group-IB Илье Сачкову продлили арест до 28 февраля 2022 года. Об этом объявили в Лефортовском суде Москвы.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 ноября 2021 года в отношении Сачкова Ильи Константиновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, продлена мера пресечения <…> до 28 февраля 2022 года», — говорится в сообщении суда.

Впервые Лефортовский суд арестовал Илью Сачкова 28 сентября по ходатайству ФСБ России. Ему вменяют государственную измену за выдачу сведений, составляющих государственную тайну. Адвокат основателя Group-IB заявил, что тот не признал вину.

Какие именно сведения передал Сачков, неизвестно, поскольку фабула дела не разглашается из-за секретности.

Компания Сачкова занимается разработкой решений для противостояния кибератакам, выявления мошенничества и защиты интеллектуальной собственности в интернете.