Гинцбург назвал великолепной идею ввести QR-коды на законодательном уровне

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввести QR-коды на транспорте и в общественных местах. Сегодня стало известно, что над проектами об этом работает оперштаб совместно с профильными ведомствами.

Гинцбург указал на то, что эта мера уже показала свою эффективность, когда минувшим летом после введения QR-кодов в Москве началась масштабная вакцинация, сообщил РБК.

«Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно», — добавил он.

Академик РАН обратил внимание на то, что введение системы QR-кодов не только поможет подавить циркуляцию «дельта»-штамма коронавируса, но и позволит не допустить распространение новых.

Отдельно Гинцбург указал на необходимость бороться с сайтами по продаже поддельных сертификатов. По его мнению, такие ресурсы нужно блокировать, а их создателей привлекать к административной или уголовной ответственности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полная отмена QR-кодов и ограничительных мер станет возможна только после окончания пандемии коронавируса.