В Госдуме предложили амнистировать покупателей поддельных QR-кодов

Купивших поддельный сертификат о вакцинации предложили не наказывать, а вот продающим его стоит оставить уголовную ответственность. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Он отметил, что в случае спроса всегда есть предложение, и поскольку часть людей не хочет вакцинироваться, то появляются и торговцы поддельными сертификатами. Однако бороться с этой проблемой можно — и нужно делать это гуманными методами, чтобы у непривитых не было страха рассказать о своем реальном статусе.

«Если человек по каким-то причинам приобрел этот сертификат, нужно ли его наказывать? Я думаю, что надо объявить амнистию. Тех, кто продает, их надо привлекать, а тем, кто покупает, объявить амнистию. Потому что невакцинированные создают угрозу собственной безопасности, а вот продающие — действительно потенциальные преступники», — объяснил свою точку зрения Тумусов.

Также чиновник добавил, что вопрос о том, делали ли прививку те, кто тяжело заболел, еще предстоит изучить. А проверить, прививался ли человек на самом деле, для медиков достаточно просто — существуют технологии и специальные анализы, позволяющие определить, была ли проведена процедура, о чем рассказывал Александр Гинцбург.