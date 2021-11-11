Россияне с прививкой от ковида оказываются в больницах. Есть четыре объяснения этому

Среди россиян, оказавшихся в больницах с ковидом, есть и привитые — например, в Московской области их 18% из общего числа. Такая статистика не говорит о бесполезности прививки. Среди этих людей есть те, кого подкосил грипп, кто не успел ревакцинироваться, заболел нетяжело или и вовсе купил сертификат.

Почему привитые попадают в больницу с коронавирусом

Власти Подмосковья сообщили, что на данный момент в областных инфекционных стационарах находятся 10 335 человек, из которых 82% не были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Оставшиеся 18% больных были привиты. Это самый высокий показатель среди данных по регионам страны, которые собрал РБК.

Почему люди с сертификатом о вакцинации заболевают ковидом и оказываются в больнице? На это могла повлиять совокупность факторов.

Более легкая форма заболевания

Во-первых, издание указало, что в основном у привитых пациентов легкая и среднетяжелая форма заболевания. Вакцинация не дает абсолютной защиты от коронавируса, но позволяет перенести заболевание легче, особенно тем, кто находится в группе риска.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн пояснил «360», что нужно выяснить точно не только количество заболевших вакцинированных, но и сколько из них попадало на больничные койки со средним и тяжелым течением болезни. Ведь немало вакцинированных легко перенесли ковид дома — в этом им помогла прививка.

«Прежде чем возмущаться большим количеством заболевших вакцинированных, стоит принять во внимание процент людей, которые в данном регионе вакцинированы. Если брать Москву и Подмосковье, то тех, кто сделал прививку, намного больше 18%. Вот если процент вакцинированных больше хотя бы в два раза процента больных, это значит, что вакцина действует», — сказал Альтштейн.

Давняя вакцинация

Второй фактор «360» назвал инфекционист Юрий Венгеров. Некоторые из вакцинированных россиян могли либо пропустить вторую прививку, либо не стали проходить ревакцинацию через полгода.

Из-за этого у людей мог заметно ослабнуть иммунитет. Кроме того, вирус немного изменился антигенно и компоненты прививки могли действовать слабее.

Подкосил грипп

Третий момент — подъем респираторных инфекций. У многих заболевших, хоть и есть признаки ковида, основные симптомы связаны с другими респираторными инфекциями и гриппом.

«Больные могли бы перенести ковид на ногах, но так как они подхватили грипп, он их и подкосил», — сказал Венгеров.

Он уточнил, что к концу ноября заметно снизится число случаев заражения коронавирусом, так как начнется естественный спад заболевания гриппом.

Поддельный сертификат

При этом инфекционист не стал отрицать вероятность, что некоторые из заболевших могли быть непривитыми и просто купили сертификат.

Есть действенный способ проверить, действительно ли человек ставил прививку от ковида. Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что Центр имени Гамалеи разработал тест для этого. Этот тест будет применяться в больницах к людям с тяжелым течением заболевания.

Это поможет врачам не только правильно вычислять эффективность вакцины, ведь такие люди уже не подпадают под статистику вакцинированных, но и бороться с подделками, которые Альтштейн назвал настоящим криминалом. Профессор уточнил, что тест представляет собой анализ на нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го типа.

«Таким маркером могут являться нейтрализующие антитела к аденовирусу 26-го типа, поскольку у людей он не очень распространен, а в вакцине есть. И если человек тяжело заболел, но утверждает, что вакцинировался, его можно проверить на антитела к 26-му типу. Если этих антител нет, значит, он купил сертификат», — пояснил Альтштейн.