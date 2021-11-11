В Кремле сказали, когда станет возможна отмена QR-кодов и ограничительных мер

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Определенно может последовать полная отмена после того, как пандемия кончится. Сам по себе общественный иммунный порог — это же тоже не константа. За счет ревакцинации этот порог должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке», — рассказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом во всем мире остается нестабильной, наблюдаются скачки заболеваемости, и посоветовал не забывать, что пандемия остается очень серьезной угрозой.

Ранее стало известно, что российские власти задумались над проверкой сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании у пассажиров общественного транспорта. Один из источников РБК ответил, что в случае нового ухудшения эпидемической ситуации правительство может рассмотреть такую меру, после чего размышления на этот счет подтвердили и в транспортных структурах.