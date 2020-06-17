Генпрокуратура нашла проблемы с охраной школ почти во всех регионах

Почти в каждом регионе России прокуроры зафиксировали проблемы с охраной и пропускным режимом в школах. Среди других распространенных нарушений некачественное питание.

«Обеспокоенность вызывают факты обучения школьников в аварийных и требующих капитального ремонта помещениях. По-прежнему практически в каждом регионе прокуроры реагировали на ненадлежащий пропускной режим и отсутствие в учебных заведениях квалифицированной охраны», — объявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации, его цитирует РИА «Новости».

В то же время, по его словам, удалось предотвратить нападения подростков на собственные школы и училища предотвращены в Волгограде, Красноярске, Саратове, Керчи, Тюменской области.

Генеральный прокурор напомнил, что из-за недостаточного контроля за поступающими продуктами в школах и детских сада произошли массовые отравления в Якутии, Туве, Оренбургской области и на Чукотке.

Ранее СМИ узнали, что в российские школы могут поставить камеры с распознаванием лиц. Этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в структуру Ростеха. В самом центре поставку камер подтвердили, но сказали, что в контракте не прописано распознавание лиц.