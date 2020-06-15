Подросток из Волгограда планировал напасть на школу. Его задержали
Нападение планировал юноша 2005 года рождения. Сотрудники ведомства обнаружили у него дома, помимо прочего, средства связи и рукописные инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Записи рассказывали, как организовать атаку на учебное учреждение.
СК возбудил дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. К нему могут добавить подготовку к убийству двух и более лиц.
Сам подросток признался, что искал информацию на интересующие его темы в интернете. Записи в найденной у него тетради, по словам школьника, датированы еще 2018 годом.
В Красноярске в середине апреля задержали юношу с похожими намерениями. В сарае возле дома он спрятал целый арсенал, с которым планировал прийти в школу. У школьника нашли психическое заболевание и собираются отправить на принудительное лечение.