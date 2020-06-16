Школьников узнают по глазам. Система распознавания лиц детей создаст опасность и риски
Компания «Элвис-НеоТек» — портфельная организация фонда «Роснано» — сообщила, что для обеспечения безопасности на уроках и перехода на удаленное обучение в школах установят камеры с распознаванием лиц. Через несколько лет камеры 43 тысяч школ будут идентифицировать каждого учащегося.
То есть устройства смогут фиксировать, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, либо выявить посторонних в помещениях.
По информации «Ведомостей», заказчиками выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). Общая сумма контрактов — два миллиарда рублей.
Подмосковье, по словам начальника управления общественной безопасности Московской области Дмитрия Алексеева, не входит в перечень регионов-заказчиков.
Программы по установке камер с распознаванием лиц в школах в Московской области в настоящий момент нет. Видеокамеры, которые устанавливаются на школах, предназначены для обеспечения общей безопасностью и являются обзорными, и не позволяют идентифицировать учащихсяДмитрий Алексеев.
Алексеев обратив внимание, что установка видеокамер с распознаванием лиц, особенно детских, а также хранение этой информации в базах данных, требует согласия со всех родителей и учащихся.
Собеседник «360» напомнил, что некоторые частные школы в индивидуальном порядке пытались такие камеры установить, однако это повлекло разбирательство с Роскомнадзором.
Око Саурона для детей
Управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов в беседе с «360» выразил мнение, что технологии распознавания лиц развиваются семимильными шагами, и эта тема является одной из самых «горячих» в области искусственного интеллекта. Однако разные страны сталкиваются с проблемами.
Риски, которые любая технология несет, лежат в области либо злоупотребления, либо незаконного получения доступа к этой информации. Если говорить про незаконный доступ, мы можем сейчас наблюдать огромное количество камер, которые просто торчат в интернет и к ним может подключиться любой желающийРуслан Юсуфов.
Конечно, такие системы наблюдения имеют больше возможностей, чем тот же охранник, так как в любом случае не сможет уследить за всем, а расставить сотрудников по всему периметру просто невозможно. Но прежде чем устанавливать систему, нужно тщательно взвесить риски, которые такого рода система может принести.
Юсуфов вспомнил случай, когда камерам образовательных учреждений, имеющих функционал по трансляции аудио, подключались злоумышленники и включали нецензурные песни. Более того, сами школьники будут первой категорией, кто будет пытаться взломать систему просто в качестве эксперимента.
Помимо этого, нужно проработать вопрос о доступности этой системы. То есть кто имеет право использовать камеры с распознаванием лиц. Например, если ребенок трудный и стоит «на карандаше» у участкового, можно ли сотруднику давать полномочия следить за каждым шагом ребенка?
«Может, есть ученики, которые стоят на карандаше у местного участкового. Насколько правильно давать доступ местному участковому к этой информации? Я не знаю. Предполагаю, что такой возможности не было и теперь она появится. Это потребует и изменений в законодательстве, и сдерживающих механизмов — в каком случае можно смотреть, а в этом нельзя. Иначе возникает неограниченное Око Саурона, доступ к контролю за перемещением, контролем за присутствием», — добавил Юсуфов.
Ведь может быть такое, что сегодня мы контролируем посещаемость, а потом можем наказать за то, что мальчики дергают девочек за косички.