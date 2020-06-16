Школьников узнают по глазам. Система распознавания лиц детей создаст опасность и риски

За российскими школьниками планируют следить с помощью камер с функцией распознавания лиц. Разработчик, входящий в фонд «Роснано», уже к 2024 году установит устройства в 43 тысячах школ, а пока их всего 1,5 тысячи. Такое «Око Саурона» создает массу рисков.

Компания «Элвис-НеоТек» — портфельная организация фонда «Роснано» — сообщила, что для обеспечения безопасности на уроках и перехода на удаленное обучение в школах установят камеры с распознаванием лиц. Через несколько лет камеры 43 тысяч школ будут идентифицировать каждого учащегося.

То есть устройства смогут фиксировать, когда ребенок пришел в школу или покинул ее, либо выявить посторонних в помещениях.

По информации «Ведомостей», заказчиками выступили региональные департаменты образования, а подрядчиком — Национальный центр информатизации (НЦИ, входит в ГК «Ростех»). Общая сумма контрактов — два миллиарда рублей.

Подмосковье, по словам начальника управления общественной безопасности Московской области Дмитрия Алексеева, не входит в перечень регионов-заказчиков.

Программы по установке камер с распознаванием лиц в школах в Московской области в настоящий момент нет. Видеокамеры, которые устанавливаются на школах, предназначены для обеспечения общей безопасностью и являются обзорными, и не позволяют идентифицировать учащихся Дмитрий Алексеев.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

Алексеев обратив внимание, что установка видеокамер с распознаванием лиц, особенно детских, а также хранение этой информации в базах данных, требует согласия со всех родителей и учащихся.

Собеседник «360» напомнил, что некоторые частные школы в индивидуальном порядке пытались такие камеры установить, однако это повлекло разбирательство с Роскомнадзором.

Око Саурона для детей

Управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов в беседе с «360» выразил мнение, что технологии распознавания лиц развиваются семимильными шагами, и эта тема является одной из самых «горячих» в области искусственного интеллекта. Однако разные страны сталкиваются с проблемами.

Риски, которые любая технология несет, лежат в области либо злоупотребления, либо незаконного получения доступа к этой информации. Если говорить про незаконный доступ, мы можем сейчас наблюдать огромное количество камер, которые просто торчат в интернет и к ним может подключиться любой желающий Руслан Юсуфов.

Конечно, такие системы наблюдения имеют больше возможностей, чем тот же охранник, так как в любом случае не сможет уследить за всем, а расставить сотрудников по всему периметру просто невозможно. Но прежде чем устанавливать систему, нужно тщательно взвесить риски, которые такого рода система может принести.

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Юсуфов вспомнил случай, когда камерам образовательных учреждений, имеющих функционал по трансляции аудио, подключались злоумышленники и включали нецензурные песни. Более того, сами школьники будут первой категорией, кто будет пытаться взломать систему просто в качестве эксперимента.

Помимо этого, нужно проработать вопрос о доступности этой системы. То есть кто имеет право использовать камеры с распознаванием лиц. Например, если ребенок трудный и стоит «на карандаше» у участкового, можно ли сотруднику давать полномочия следить за каждым шагом ребенка?

«Может, есть ученики, которые стоят на карандаше у местного участкового. Насколько правильно давать доступ местному участковому к этой информации? Я не знаю. Предполагаю, что такой возможности не было и теперь она появится. Это потребует и изменений в законодательстве, и сдерживающих механизмов — в каком случае можно смотреть, а в этом нельзя. Иначе возникает неограниченное Око Саурона, доступ к контролю за перемещением, контролем за присутствием», — добавил Юсуфов.

Ведь может быть такое, что сегодня мы контролируем посещаемость, а потом можем наказать за то, что мальчики дергают девочек за косички.