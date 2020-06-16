Газета «Ведомости» рассказала, что НЦИ Ростеха готовится к отправке в школы камер, которые смогут распознавать лица учащихся. Издание приводит сведения, что таким умным видеонаблюдение оснастят 43 000 школ. Однако в НЦИ не смогли подтвердить, что именно такое количество учреждения получит подобные камеры.

«В 2019 году НЦИ выиграл аукционы, по результатам которых были заключены контракты на поставку товаров в 1 608 образовательных организаций», — объясняется в заявлении НЦИ. Также в аукционной документации не идет речи о том, что в характеристиках камер есть технология распознавания лиц.