Общество 20 апреля 2023, 11:38 «Газпром» заявил о наличии запасов газа на 100 лет ТАСС: в «Газпроме» заявили, что запасов газа хватит на 100 лет РИА «Новости»

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На конец 2022 года извлекаемые запасы голубого топлива компании составили 35 триллионов кубометров. Такое заявление сделал председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков, написал ТАСС.

Газа хватит на 100 лет, подчеркнул Зубков. По его словам, российская компания остается лидером по количеству запасов ресурсов среди других добывающих компаний. В прошлом году «Газпром» прирастил 529,2 миллиарда кубометров запасов газа за счет геологоразведки.

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«Газпром» также собирается выйти на азиатский рынок. Глава компании Алексей Миллер заявил, что это очень большие перспективы для российского газа. Соглашение о поставках топлива из России продлила также Венгрия. Стороны договорились о льготном режиме оплаты.

При этом транзит российского газа в Европу через Украину сократился. Показатели снизились примерно на 7,6%.