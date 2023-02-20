Мир 20 февраля 2023, 01:37 Глава «Газпрома» оценил перспективы для газа из России на азиатском рынке Глава «Газпрома» Миллер: на азиатском рынке очень большие перспективы для газа из России РИА «Новости»

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«Газпром» видит на азиатском рынке очень большие перспективы для российского газа, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он назвал этот рынок «самым динамичным в мире».

«Мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Объемы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке», — заявил глава «Газпрома».

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На мероприятии по случаю 30-летия ПАО «Газпром» президент России Владимир Путин заявил, что газ еще на долгое время останется ценным и востребованным природным ресурсом. Это показал анализ тенденций на мировом рынке. Мировое потребление газа в предыдущие 30 лет выросло почти в два раза, отметил глава государства. А в ближайшие 20 лет, по словам Путина, оно прибавит еще 20% — колоссально востребованным газ станет в переходный период.

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«Газпром» же, как добавил глава государства, не только является одной из крупнейших компаний России, но также имеет больше запасов газа, чем у других добывающих стран.