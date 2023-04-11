Мир 11 апреля 2023, 17:05 Венгрия продлила соглашение с Россией о доппоставках газа Глава МИД Венгрии Сийярто: договор с «Газпромом» о поставках газа сверх объемов продлили РИА «Новости»

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Венгрия пролонгировала соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Стороны также договорились о льготном режиме оплаты за часть топлива. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи в Москве с вице-премьером России Александром Новаком. Видеозапись выступления главы венгерского МИД транслировали в Faceboook*.

По словам Сийярто, «Газпром» сохранит возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх объема, определенного в долгосрочных контрактах. Топливо планируют поставлять через «Турецкий поток».

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«Сегодня мы продлили договоренности, касающиеся этой возможности», — отметил глава МИД Венгрии.

Во вторник Сийярто прилетел в Москву обсудить энергосотрудничество с Россией для обеспечения безопасности энергоснабжения своей страны.

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