Мир 16 апреля 2023, 13:26 «Газпром» снизил транзит газа через Украину «Газпром» сократил транзит газа через Украину по ГИС «Суджа» на 7,6% РИА «Новости»

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Транзит российского газа в Европу через Украину сократился, сообщил РБК со ссылкой на данные «Газпрома» по прокачке за 14 и 15 апреля. Показатели упали примерно на 7,6%.

Через газоизмерительную станцию «Суджа» за 14 апреля подали 41,7 миллиона кубометров голубого топлива. В планах на 15 апреля была подача 38,5 миллиона кубометров.

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По данным за январь, «Газпром» транзит сокращал. В феврале прокачку постепенно наращивали. На начало месяца ее объем через ГИС «Суджа» составлял 29,4 миллиона кубометров газа.

Еще 31 января показатели равнялись 24,5 миллиона кубометров. Спустя две недели — 15 февраля — «Газпром» отмечал, что через «Суджу» подали уже 35,3 миллиона кубометров. Данные на 14,6% превышали объемы предыдущего дня.

В конце марта — 31-го числа — прокачка достигла 41,7 миллиона кубометров топлива, а на следующий день снизилась до 37,4 миллиона кубических метров. Падение составило более чем 11%.

Единственный маршрут поставок российского газа в западные и центральные части Европы пролегает через украинскую транзитную ветку. Голубое топливо «Газпром» также перекачивает по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Прокачку по «Северному потоку» остановили после теракта на газопроводе, который произошел в сентябре 2022 года, а по Ямал — Европа голубое топливо не поставляют с марта.