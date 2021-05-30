Фото купающегося в Сочи Лукашенко появилось в Сети

Фото лидера Белоруссии Александра Лукашенко, купающегося в Черном море, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого». В Сочи политик приехал на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16», — говорится в описании к снимку.

Двухдневные переговоры Путина и Лукашенко стартовали в Сочи 28 мая. Во время встречи президент РФ заметил, что сейчас погода становится все теплее, и предложил искупаться.

Главы государств также успели совершить морскую прогулку на яхте. Их сопровождал сын Лукашенко Николай.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил СМИ, что президент Белоруссии неоднократно оставался в Сочи с ночевкой и, как любой житель республики, чувствует себя в России как дома.

Во время переговоров Путин и Лукашенко обсудили экономические взаимоотношения двух стран и борьбу с пандемией. Был согласован вопрос о получении Минском кредитного транша в 500 миллионов долларов в ближайшее время. Отдельно Путин поднял вопрос об арестованной в Миске россиянке Софии Сапеге, которую сняли с самолета авиакомпании Ryanair после посадки.