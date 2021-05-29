Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой, любой житель республики чувствует себя в России как дома, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко приехал в Сочи в пятницу, 28 мая. Встреча белорусского лидера с российским президентом, которая прошла накануне, продолжалась более пяти часов. Переговоры главы государств продолжили в Сочи в субботу.

«Лукашенко неоднократно оставался с ночевкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще, он чувствует себя (в РФ — прим. ред.) как дома, может свободно заезжать, уезжать, ночевать. Также как и российские граждане. Здесь ничего необычного в этом нет», — приводит РИА «Новости» слова Пескова, сказанные журналистам.

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко отправились на морскую прогулку на яхте. Их сопровождал сын президента Белоруссии Николай. На опубликованных кадрах видно, что Александра Лукашенко с сыном Николаем к яхте подвез катер. На месте их встретил Владимир Путин. Мужчины пожали друг другу руки и отправились обедать.

Как напомнило Urа.ru, главными темами обсуждений лидеров двух стран стали вопросы экономического взаимодействия России и Белоруссии, а также борьба с пандемией.

Дмитрий Песков рассказал, что Москва в ближайшее время направит в Минск второй транш государственного кредита в размере 500 миллионов долларов. Он отметил, что Путин поинтересовался судьбой задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги и дал поручение МИД отслеживать судьбу девушки.

Кроме того, президенты поручили министерствам транспорта обеих стран в ближайшее время организуют воздушное сообщение, в том числе с учетом периода отпусков.