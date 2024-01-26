Знаменитости 26 января 2024, 05:45 Продюсер рассказал, почему Киркоров уехал в США после «голой» вечеринки Продюсер Лавров не стал скрывать, что Киркоров улетел в США из-за Мадонны РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров улетел в США из-за желания увидеть певицу Мадонну. Об этом сообщил продюсер Сергей Лавров в беседе с сайтом mk.ru.

«Нравится ему Мадонна — он купил билет и слетал на ее концерт», — объяснил он причину отъезда вокалиста.

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По словам продюсера, Киркоров является «взрослым ребенком». Его восхищают город Лас-Вегас, Диснейленд и американские горки. Сам артист часто об этом говорил.

«Его нынешняя поездка в Америку не говорит о том, что он — не патриот и собирается остаться навсегда», — заявил Лавров.

Ранее Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке. Очевидцы отправили фотографии со знаменитостью журналистам. Певец стоял около Madison Square Garden, где проходило шоу певицы.

Волна критики обрушилась на артиста после его появления на скандальной «голой» вечеринке, устроенной блогером Анастасией Ивлеевой. Дресс-код мероприятия подразумевал минимум одежды, и Киркоров выполнил условия.