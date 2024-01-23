Знаменитости 23 января 2024, 21:52 Киркорова заметили на концерте Мадонны в Нью-Йорке Mash: Киркорова заметили в США на концерте Мадонны РИА «Новости»

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Российского исполнителя, короля эстрады Филиппа Киркорова заметили в Нью-Йорке на концерте Мадонны. Подписчики поделились фотографиями с Telegram-каналом Mash.

Киркоров уехал из России пережидать бурю, разразившуюся после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в конце декабря. Поклонники Мадонны заметили певца около Madison Square Garden, где проходило шоу мировой знаменитости. В руках Киркорова и его спутника были пакеты с мерчем певицы.

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После скандальной вечеринки Киркоров выступил в Chalet Berezka в Дубае в начале января. В это же время там проходил фестиваль «Жара Fest», на который исполнителя не пригласили.

В качестве объяснений своего участия в вечеринке Ивлеевой Киркоров выпустил песню «Слухи». В ней он «обвинил» во всем «усталость и первый снег».