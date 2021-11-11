Фигуранты дела «Седьмой студии» возместили государству почти 130 млн рублей ущерба

Режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» о хищении возместили ущерб государству в размере 129 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

«Арест, наложенный ранее на имущество Серебренникова, отменен по его ходатайству в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы.

Летом 2020 года суд приговори Серебренникова и продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина к условным срокам и штрафам по делу о хищении при реализации театрального проекта «Платформа». В марте 2021 года режиссер распустил «Седьмую студию». За месяц до этого стало известно, что департамент культуры Москвы решил не продлевать с ним рабочий контракт по должности художественного руководителя театра «Гоголь-центр».

Новым худруком театра стал актер и режиссер Алексей Агранович.