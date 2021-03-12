Кирилл Серебренников ликвидировал «Седьмую студию»

Режиссер Кирилл Серебренников ликвидировал театральную организацию «Седьмая студия». Она была основана в 2012 году. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра юридических лиц.

«Автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства „Седьмая студия“ <…> Дата прекращения деятельности: 22.12.2020», — говорится в тексте.

«Седьмая студия» раньше базировалась в «Гоголь-центре». Юридическое лицо студии было создано еще в 2011 году. Через шесть лет Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителей «Седьмой студии» о хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа».

В результате Серебренников получил три года условно и штраф в размере 800 тысяч рублей. Также условные сроки получили продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин.

В конце февраля этого года стало известно, что столичные власти не продлили контракт с Серебренниковым, и теперь новым художественным руководителем «Гоголь-центра» стал актер и режиссер Алексей Агранович. Серебренников назвал его удачной кандидатурой.