Новый худрук «Гоголь-центра» вступит в должность с 26 февраля

Актер и режиссер Алексей Агранович вступит в должность художественного руководителя «Гоголь-центра» с 26 февраля. Об этом сообщил ТАСС.

Новый худрук поделился с артистами и сотрудниками своим видением будущей жизни театра. Агранович пообещал придерживаться объявленных ранее планов на сезон. Он надеется, что театр будет «естественным образом эволюционировать».

«Важно оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого, и не превратиться в памятник самому себе», — заявил Агранович.

В день вступления Аграновича в должность в театре представят первую премьеру 2021 года — спектакль «Человек без имени» о писателе Владимире Одоевском. Над постановкой работали Петр Айду, Александр Барменков, Никита Кукушкин и Кирилл Серебренников. Автор пьесы — Валерий Печейкин.

На этом посту Агранович сменил Кирилла Серебренникова, который создал театр в его нынешнем виде, напомнил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Агранович вступает в должность с 26 февраля. Контракт с Серебренниковым истек 25 февраля. Бывший художественный руководитель «Гоголь-центра» назвал кандидатуру Аграновича самой удачной. Тогда же он выразил уверенность, что тот справится с этой непростой работой.