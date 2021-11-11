ФАС не увидела причин для роста цен на интернет и телевидение

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не увидели причин для увеличения стоимости домашнего интернета и телевидения. Пост об этом выпустили представители ведомства в официальном Telegram-канале.

«В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — указали в сообщении.

Там же сотрудники ФАС отметили, что рынок связи имеет очень большое значение для россиян и они это понимают. Именно поэтому ФАС постоянно отслеживает повышение тарифов, проводит необходимую аналитику и старается своевременно реагировать на любые жалобы.

СМИ узнали о планах операторов поднять цены на интернет и ТВ 11 ноября. Рост стоимости оценили примерно в 10%.

Ранее ФАС возбудила дело против компании Apple за нежелание размещать в App Store информацию о различных источниках оплаты приложений. Таким образом компания нарушила законодательство о защите конкуренции. До этого штраф в 200 тысяч рублей получил Google за недостоверную рекламу.