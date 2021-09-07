ФАС вновь оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Москве оштрафовало Google LLC на 200 000 рублей. Как сообщила пресс-служба ведомства, штраф назначили за ненадлежащую рекламу.

«За допущенное нарушение законодательства о рекламе Google LLC привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 200 000 рублей», — говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что для компании Google LLC только за текущий год это уже пятый подобный штраф. Сумма предыдущих составила 800 тысяч рублей, на настоящий момент вся она исправно выплачена.

В пресс-службе ФАС ранее указывали, что могут оштрафовать Google LLC на сумму до 500 тысяч рублей за то, что компания распространяет недостоверную рекламу. Речь идет о том, чтобы показывать пользователям объявления по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Это полностью государственная услуга, и предоставлять такие данные может только Росреестр, а не сторонние лица и компании.

ФАС выдала предупреждение компании Apple. Дело в том, что в App Store запрещено сообщать об альтернативных способах покупки продуктов. То есть человеку может быть дешевле купить электронную книгу у производителя и просто ее залить в iPhone, но владелец телефона может об этом не знать. Компанию обязали устранить признаки нарушения до 30 сентября.