Россиян предупредили о подорожании интернета и ТВ на 10%

В 2022 году стоимость домашнего интернета и платного телевидения в России может вырасти примерно на 10%. Большинство операторов заявили о готовности поднять цены на свои услуги.

Агентство TelecomDaily провело опрос среди топ-менеджеров операторов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на полученные результаты. В исследовании не коснулись мобильной связи.

Специалисты объяснили грядущий рост цен инфляцией. Влияние окажет и необходимость исполнять требования «закона Яровой» насчет хранения интернет-трафика абонентов. Еще одна причина — предоставление пользователям бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

Давление на рынок оказывают растущие цены на закупки телекоммуникационного оборудования за границей. Сейчас они связаны с глобальным дефицитом комплектующих.

Стоимость услуг намерены поднять 78% опрошенных агентством операторов. Рост цен на 10% и выше допустили 48% респондентов. Не планируют подорожание 20% компаний, 2% не исключили их снижения.

Аналитики предположили, что темпы роста тарифов снизятся, по сравнению с 2020 и 2021 годами, на 2-5 процентных пункта. К таким выводам они пришли, основываясь на динамике и прогнозах операторов.