ФАС возбудила дело против Apple из-за отсутствия информации в App Store об альтернативных источниках оплаты. Американской компании может грозить оборотный штраф.

Регулятор заявил, что Apple не исполнила предупреждение.

«ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компании. В случае признания Apple нарушившей Закон о защите конкуренции ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», — сказано в сообщении ФАС. Его процитировал ТАСС.

Федеральная антимонопольная служба России выдала Apple предупреждение из-за запрета сообщать в App Store об альтернативных способах оплаты покупок еще в конце августа 2020 года.

По данным регулятора, американская компания ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может привести к росту цен. ФАС обязала Apple устранить признаки нарушения до 30 сентября 2021 года, но этого не произошло.

Ранее в октябре Федеральная антимонопольная служба еще раз оштрафовала Google за ненадлежащую рекламу. Сумма взыскания составила 200 тысяч рублей.