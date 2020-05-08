«Это заповедь Бога». В РПЦ напомнили, что Иисус признавал и исполнял закон о карантине

Карантин есть в Библии и является одной из «заповедей Бога». Об этом напомнил протоиерей Олег Стеняев, комментируя меры самоизоляции с точки зрения церковных канонов.

«Мы должны помнить, что Библия — это первая книга, которая говорит о карантине. Карантин — это заповедь Бога», — сказал РИА «Новости» Олег Стеняев.

Стеняев напомнил, что о карантине, например, говорится в 13-й главе ветхозаветной книги «Левит».

Что касается отсутствия богослужений в храмах и их посещений, протоиерей напомнил, что первые четыре века христианство вообще существовало без храмов. Олег Стеняев напомнил, что в отличие от иудеев, христиане могут совершать все таинства, в принципе, где угодно.

Священник добавил, что Иисус Христос признавал закон о карантине и исполнял его. Этому есть подтверждение в Евангелии.

В конце марта патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время эпидемии коронавируса. Службы с участием патриарха на церковные праздники транслируют онлайн. Храм от прихожан закрыли.

В России, по информации на 8 мая, выявили больше 187 тысяч случаев заражения коронавирусом.