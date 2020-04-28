В связи с официальным распоряжением руководства Русской православной церкви (РПЦ) россиянам запретили посещать храмы — наказание за это понесут священники. Ограничительные меры и ранее вызывали некоторую смуту внутри церкви, которая после распоряжения патриархии теперь сможет перерасти в настоящие споры. О тех, кто решил не следовать принципу «послушание превыше поста и молитвы» — в материале «360».

В документе РПЦ от 27 апреля указано, что священнослужителям будет запрещено допускать граждан в храмы до особого указания. Клириков могут привлечь к церковному суду, а иногда и к церковно-административной ответственности «в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью». Как правило, это может быть временное или окончательное отлучение клириков от служения в церкви.

С таким решением патриарха нашлись несогласные. Яркий тому пример — настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий. Накануне он недвузначно «проклял» тех, кто рекомендует «общаться с Богом по онлайну», а также назвал COVID-19 «псевдопандемией».

По его словам, как только люди прекратят ходить в храмы, «тотчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России». Он призвал людей не бояться полицию, выходить на улицу и сажать «картошку, хлеб и овощи, пока голод не заставит выйти на улицы».

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Сергий также назвал цифровые пропуска «попыткой определить в электронный лагерь сатаны». Екатеринбургская епархия пока запретила Схиигумену Сергию проповедовать.

В свою очередь, епископ Каменский и Камышловский Мефодий 13 апреля заявил, что нет разницы, когда умирать, «днем раньше, днем позже», и убеждал прихожан посещать церкви. По его словам, можно было просто встать подальше друг от друга, тогда «никто не заразится».

«Не надо себя от Бога отлучать. Мы так или иначе умрем», — заявил он.

Совсем недавно 48-летний московский протоиерей Александр Агейкин был уверен, что Богу следует доверять и называл закрытие храмов «крайней мерой». Он не отрицал, что в храме можно заразиться, но, по его словам, в моменты опасности лучше «обратиться к Богу», а сиденье дома «не гарантирует полную безопасность».

Отец Александр был уверен, что лучше попытаться помочь, послужить ближнему. Так делал и он сам, пока, к сожалению, не скончался во вторник из-за тяжелых осложнений, вызванных COVID-19.

Пример из-за границы

Пример жестких мер против нарушивших закон священников (и не только) представила Греция. Там на острове Корфу 11 апреля в большом соборе состоялась церковная служба вопреки строжайшему карантинному режиму.

По факту было возбуждено уголовное дело, обвиняются мэр города, председатель муниципального совета, а также митрополит Керкирский Нектарий, которому грозит немалый тюремный срок. При этом в Московском патриархате прокомментировали, что борьба с коронавирусом не должна выливаться в такие «репрессивные меры».

В заключение стоит отметить, что православные священники в России в основной своей массе все-таки отреагировали спокойно на распоряжение патриарха Кирилла. Такой указ был ожидаем, так как в праздник Пасхи многие православные нарушили введенные во всех регионах России ограничительные меры и пришли в храмы.

Сейчас большинство священников наставляет прихожан не добавлять ситуации лишнего драматизма, больше времени уделять семейным отношениям и самостоятельной молитве.

Ранее некоторые священники упомянули и о трудностях, с которыми они столкнулись из-за богослужений за закрытыми дверьми. Так, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал о том, что священники попадут в затруднительное финансовое положение, так как им прекратят выплачивать зарплату.