Число выявленных случаев COVID-19 в мире перевалило за 7 млн

Пандемия коронавируса постепенно начала стихать, однако говорить о победе на инфекцией пока рано. Во всем мире уже выявили более семи миллионов случаев заражения 2019-nCoV.

По данным сайта Университета Джона Хопкинса, точное число выявленных случаев COVID-19 в мире на момент написания заметки — 7 009 065 человек.

На первом месте этого рейтинга расположились Соединенные Штаты: американские врачи уже выявили 1,9 миллиона случаев. На втором месте — Бразилия с 691,7 тысячи случаев. Замыкает тройку Россия. Отечественные медики за все время пандемии выявили 467,6 тысячи случаев заражения новым вирусом.

Коронавирус появился в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция стремительно распространилась по всему миру и уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Сначала эпицентр вспышки 2019-nCoV переместился из КНР в Европу, а потом в США.

В России предприняли беспрецедентные меры безопасности: ввели жесткие ограничения, начали массовое тестирование и перепрофилировали обычные больницы в инфекционные. Всего в РФ от последствий заражения коронавирусом умерли 5859 человек.

Многие страны уже прошли пик заражения, однако, по прогнозам, мировая пандемия закончится только к середине лета.