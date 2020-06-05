«Хочу подчеркнуть, что самый острый период ограничений позади», — заявил Ефимов. По его словам, за последнюю неделю оборот розничной торговли впервые показал рост более 10%.

Заммэра отметил, что отрасли экономики открываются последовательно, и главная задача сейчас — вернуться к экономическому уровню, который был до пандемии.

С 1 июня в Москве начался второй этап снятия ограничений — открылись непродовольственные магазины и торговые центры. Но систему пропусков и масочный режим в городе по-прежнему не отменяли.

Следующей в очереди на возвращение к работе станет сфера услуг. Ранее Сергей Собянин заявил, что большую часть ограничений снимут до 1 июля, а поэтапное снятие мер начнется с 15 июня. График дальнейших действий появится к 8 июня.