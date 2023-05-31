Общество 31 мая 2023, 09:26 Электросамокаты могут запретить на пешеходных улицах в России «Известия»: электросамокаты в России могут запретить на пешеходных улицах РИА «Новости»

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Передвижение на электросамокатах по пешеходным улицам в России хотят запретить. Обращение в Минтранс и МВД с таким предложением направили депутаты «Единой России», написали «Известия».

Кроме того, народные избранники отметили, что пользоваться такими средствами передвижения не стоит людям до 18 лет и в целом скоростное ограничение на такой вид транспорта должно составлять до 15 км/ч.

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«Аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов. Число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за последние три года выросло вдвое», — сообщило издание.

В письме депутаты указали, что сейчас на арендованных электросамокатах допускается скорость 25 км/ч. Но статистика происшествий с использованием средств индивидуальной мобильности постоянно растет. В опасности находятся пешеходы, в особенности дети и подростки.

ДТП с участием электросамокатов действительно не редкость. В конце мая молодой человек на самокате врезался в автомобиль LADA в Иванове. Юноша получил серьезные травмы, его увезли в больницу. За несколько дней до этого в Кузьминском парке Москвы дорожку не поделили два электросамокатчика: мальчик и взрослый мужчина. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов ранее говорил, что борьба с электросамокатами возможна в одном-единственном виде — строить в городах больше велодорожек, где смогут ездить СИЗ.