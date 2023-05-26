Происшествия 26 мая 2023, 20:16 Электросамокатчики не поделили дорожку в Кузьминском парке Москвы Прокуратура: подростка госпитализировали после столкновения самокатов в Кузьминском парке РИА «Новости»

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В Кузьминском парке столкнулись 11-летний мальчик и мужчина, передвигавшиеся на самокатах. Видео столкновения опубликовали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Ребенку потребовалась медицинская помощь, его доставили в медицинское учреждение.

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В прокуратуре еще раз напомнили владельцам электросамокатов о соблюдении правил дорожного движения.

Дети до семи лет могут кататься на них в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Детям в возрасте от семи до 14 лет доступны также зоны, выделенные для велосипедистов, и присутствие взрослых необязательно. Максимальная скорость движения — 25 километров в час.

Во время поездки нужно использовать защитную экипировку, например, шлем, налокотники и наколенники.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа призвала родителей объяснить своим детям важность соблюдения этих правил, так как это способствует сохранению их жизни и здоровья.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман оценила идею введения прав на электросамокаты.