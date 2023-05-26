26 мая 2023, 20:16
Электросамокатчики не поделили дорожку в Кузьминском парке Москвы
Прокуратура: подростка госпитализировали после столкновения самокатов в Кузьминском парке
В Кузьминском парке столкнулись 11-летний мальчик и мужчина, передвигавшиеся на самокатах. Видео столкновения опубликовали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ребенку потребовалась медицинская помощь, его доставили в медицинское учреждение.
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В прокуратуре еще раз напомнили владельцам электросамокатов о соблюдении правил дорожного движения.
Дети до семи лет могут кататься на них в сопровождении взрослых и только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам. Детям в возрасте от семи до 14 лет доступны также зоны, выделенные для велосипедистов, и присутствие взрослых необязательно. Максимальная скорость движения — 25 километров в час.
Во время поездки нужно использовать защитную экипировку, например, шлем, налокотники и наколенники.
Прокуратура Юго-Восточного административного округа призвала родителей объяснить своим детям важность соблюдения этих правил, так как это способствует сохранению их жизни и здоровья.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман оценила идею введения прав на электросамокаты.
Дети
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