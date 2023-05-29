Происшествия 29 мая 2023, 17:45 Молодой человек на самокате врезался в автомобиль LADA в Иванове

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Дорожное ДТП с участием самоката произошло накануне на улице Генерала Хлебникова в Иванове. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

Молодой человек в возрасте 18 лет выехал на проезжую часть на самокате, где врезался в автомобиль LADA. За рулем отечественной машины находилась 34-летняя женщина.

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Парня с серьезными травмами увезли в медучреждение. Сейчас в случившемся разбирается полиция.