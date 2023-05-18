Общество 18 мая 2023, 14:50 Способы борьбы с электросамокатами на тротуарах перечислили в Союзе пешеходов Владимир Соколов: для электросамокатов нужно строить больше велодорожек

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Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в разговоре с ИА НСН перечислил способы борьбы с электросамокатами на тротуарах.

Как заметил эксперт, борьба с электросамокатами возможна в одном единственном виде — строить в городах больше велодорожек, по которым смогут ездить и водители электросамокатов.

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«Конечно, вариант только один — строительство велодорожек, которые будут отделены от проезжей части и от тротуара. На тех улицах, где это возможно, за счет сужения проезжей части. Это сезонный вид транспорта, такие дорожки нужны не везде», — добавил эксперт.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с предложением ввести в стране права на использование электросамокатов.