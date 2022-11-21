Общество 21 ноября 2022, 17:18 Экс-главреду Tatler отказали в замене меры пресечения Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-главреда Tatler Романовского Telegram-канал Мосгорсуда / Telegram

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Бывший главред Tatler Ариан Романовский останется под стражей по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Мосгорсуд не стал менять ему меру пресечения. Информация об этом появилась в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Ранее Мосгорсуд принял аналогичное решение относительно коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, который также является фигурантом дела.

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Собчак ранее заявила, что принесла извинения Чемезову. По словам телеведущей, ее задержанные коллеги искренне сожалеют о произошедшем. При этом она отметила, что в деле нет никакого политического контекста.

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Из материалов дела следует, что Кирилл Суханов и Ариан Романовский требовали у главы Ростеха 11 миллионов рублей за удаление информации из Telegram-канала «Туши свет». На заседании суда 26 октября следователь добавил, что коммерческого директора задержали при получении первого транша в размере 800 тысяч рублей.