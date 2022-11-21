Общество 21 ноября 2022, 13:00 Коммерческого директора Собчак оставили в СИЗО Мосгорсуд не отпустил из СИЗО коммерческого директора Собчак Суханова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мосгорсуд оставил без изменения решение Тверского районного суда об аресте коммерческого директора «Осторожно Media» Кирилла Суханова. Информация об этом появилась в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Тверской районный суд вынес постановление об аресте Суханова 26 октября. Мосгорсуд счел это решение правомерным и не стал его менять. Адвокаты просили отправить своего подзащитного под домашний арест.

Реклама

Другим их вариантом было освобождение под залог, размер которого превышает сумму ущерба по этому уголовному делу, уточнили «Осторожно, новости».

Реклама

Ксения Собчак, которой принадлежит проект «Осторожно Media», заявила, что политического контекста в уголовном преследовании Кирилла Суханова, а также Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева нет. Журналистка также принесла извинения главе Ростеха Сергею Чемезову, который стал потерпевшим по делу.

По словам Собчак, ей жаль, что действия ее коллег принесли вред главе госкорпорации.