17 ноября 2022, 18:37
Ксения Собчак извинилась за своих коллег перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым
Журналистка Собчак выразила сожаление, что действие ее коллег навредили главе Ростеха
Журналистка Ксения Собчак извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым за действия коллег. В своем Telegram-канале она написала, что все они находятся в СИЗО и сожалеют о случившемся.
Собчак напомнила, что коммерческий директор ее медиахолдинга Кирилл Суханов, а также журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. По ее словам, в этом нет политического подтекста, а сами они сожалеют о произошедшем. Телеведущая добавила — она надеется, что суд проявит к ним сочувствие и снисхождение.
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«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — заявила Ксения Собчак.
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Силовики задержали Суханова по делу о вымогательстве 26 октября. Позже задержали и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Сама Ксения Собчак после этого покинула Россию, напомнило издание Ura.ru.
Днем 15 ноября машину Собчак заметили на въезде на территорию Ростеха в Москве. Ряд СМИ предположил, что журналистка могла провести с Сергеем Чемезовым переговоры об урегулировании ситуации.
Ксения Собчак
Ростех
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