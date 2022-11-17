Общество 17 ноября 2022, 18:37 Ксения Собчак извинилась за своих коллег перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым Журналистка Собчак выразила сожаление, что действие ее коллег навредили главе Ростеха РИА «Новости»

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Журналистка Ксения Собчак извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым за действия коллег. В своем Telegram-канале она написала, что все они находятся в СИЗО и сожалеют о случившемся.

Собчак напомнила, что коммерческий директор ее медиахолдинга Кирилл Суханов, а также журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. По ее словам, в этом нет политического подтекста, а сами они сожалеют о произошедшем. Телеведущая добавила — она надеется, что суд проявит к ним сочувствие и снисхождение.

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«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — заявила Ксения Собчак.

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Силовики задержали Суханова по делу о вымогательстве 26 октября. Позже задержали и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Сама Ксения Собчак после этого покинула Россию, напомнило издание Ura.ru.

Днем 15 ноября машину Собчак заметили на въезде на территорию Ростеха в Москве. Ряд СМИ предположил, что журналистка могла провести с Сергеем Чемезовым переговоры об урегулировании ситуации.