Журналистка издания перечислила трех близких друзей Ефремова: Ивана Стебунова, Сергея Гармаша и Никиту Высоцкого.

«Один из них его и подставил! И точка! Все, тему сменили, я вам ответил. <…> Я когда его (виновного, по мнению Пашаева, в ДТП — прим. ред.) в первый день на место поставил, он на меня обиделся», — заявил собеседник и отказался называть имя этого человека, сославшись на адвокатскую этику.

Пашаев добавил, что Ефремов не раз ему говорил, что берет вину на себя и не собирается «выдавать друзей», хотя действительно не помнит событий того дня.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы отправил Ефремова на восемь лет в колонию общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. Пьяный Ефремов 8 июня за рулем внедорожника врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Водитель фургона погиб от травм в реанимации.

Ранее Пашаев рассказал, что работал по делу Ефремова бесплатно и доволен своим трудом.