Стало известно, что передали Ефремову в СИЗО друзья

«И Женя такой скрупулезный, сообщил, что он собрал на три [килограмма]: чай, сахар, сигареты, халву, колбасу. Все должно быть магазинное, в упаковке, даже с чеками. Поэтому осталось 27 [килограммов]», — поделилась с изданием родственница актера.

Она добавила, что пока к Ефремову пускают только адвокатов. Ему можно присылать электронные и бумажные письма.

Пресненский суд Москвы на прошлой неделе приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП, которое пьяный актер устроил 8 июня в центре Москвы. Сейчас осужденный находится в СИЗО №5 «Водник». В этом московском изоляторе есть театральная сцена. Ефремов сидит в одной камере с обвиняемыми в коррупции и торговле наркотиками. Никаких претензий к условиям содержания в изоляторе у него нет.