Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят с места водителя после аварии

Михаил Ефремов заявил, что видеозапись сразу после смертельного ДТП с его участием — это фейк. На ней пьяного актера выводят из внедорожника со стороны места водителя.

«Эксперты уже разобрались с этим видео и подали на Добровинского иск. Это фейковое видео, как и все, что с вами связано, господин Добровинский», — приводит ТАСС слова Ефремова на заседании Пресненского суда Москвы.

Ранее судья Елена Абрамова решила приобщить эту запись к материалам дела и посмотреть ее в суде после ходатайства защиты пострадавшей стороны. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев возмутился и заявил, что «это самый примитивный способ — сделать где-то монтаж и представить в суд доказательство».

1 сентября суд продолжил разбираться в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Накануне актер впервые начал давать показания. Он не признал свою вину и отметил, что практически не помнит тот день, так как начал пить с самого утра. Ефремов предположил, что мог оказаться в машине, чтобы взять карту и купить пива. После случившегося он заявил, что виноват, потому что был с похмелья и на нервах.

Ранее несколько свидетелей заявили, что в момент аварии Ефремов сидел в пассажирском кресле и машиной не управлял. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов сел за руль и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Ефремову грозит 12 лет лишения свободы.