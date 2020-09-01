Суд проводит очередное заседание по делу Ефремова. Онлайн-трансляция
Предыдущее заседание суда по делу об аварии проходило 31 августа. Тогда Ефремов снова стал отрицать свою вину. По его словам, сразу после ДТП он во всем сознался только из-за похмелья и нервов. В день аварии актер начал пить с самого утра, поэтому ничего о вечере не помнит.
На заседании в Пресненском суде выступил свидетель Илья Бабиков. Он сообщил, что в момент аварии был на Садовом кольце. Мужчина лично проверил, были ли пассажиры в джипе актера, но кроме Ефремова в салоне никого не оказалось. Сам артист сидел за рулем.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер на большой скорости врезался в фургон доставщика Сергея Захарова, который скончался от травм в больнице. Ефремова отправили под домашний арест и начали расследование дела.