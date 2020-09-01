Суд проводит очередное заседание по делу Ефремова. Онлайн-трансляция

Пресненский суд Москвы продолжает рассматривать дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На предыдущем заседании актер объяснил похмельем свое признание вины после аварии, а свидетель заявил, что лично видел его в водительском кресле. «360» ведет прямую трансляцию от здания суда.

Предыдущее заседание суда по делу об аварии проходило 31 августа. Тогда Ефремов снова стал отрицать свою вину. По его словам, сразу после ДТП он во всем сознался только из-за похмелья и нервов. В день аварии актер начал пить с самого утра, поэтому ничего о вечере не помнит.

На заседании в Пресненском суде выступил свидетель Илья Бабиков. Он сообщил, что в момент аварии был на Садовом кольце. Мужчина лично проверил, были ли пассажиры в джипе актера, но кроме Ефремова в салоне никого не оказалось. Сам артист сидел за рулем.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер на большой скорости врезался в фургон доставщика Сергея Захарова, который скончался от травм в больнице. Ефремова отправили под домашний арест и начали расследование дела.