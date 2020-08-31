«С похмелья был нервным»: Ефремов объяснил, почему признал вину после смертельного ДТП

Михаил Ефремов после смертельного ДТП сначала признался, что виноват в аварии. В суде свою вину он отрицает. Актер объяснил скоропалительное признание похмельем и расшатанными нервами.

«Я вину признал, потому что с похмелья был нервным. <…> На самом деле я не виноват», — приводит РИА «Новости» слова Ефремова во время допроса на судебном заседании по делу о смертельной аварии в центре Москвы.

Актер добавил, что пить в тот день начал с самого утра и ничего не помнит.

«Я помню, что мне нужны были деньги, <…> пошел в машину за карточкой. То ли она стояла возле паба, то ли нет, хотя я вроде не на машине был в тот день, я не помню», — добавил Ефремов.

В себя он пришел только на допросе у следователя: воспоминаний об аварии и медицинском освидетельствовании у Ефремова нет. Он признал вину только в пьянстве.

31 августа, во время судебного заседания, уже третий свидетель по делу Ефремова — Андрей Гаев — заявил, что похожий на актера человек вышел из протаранившего фургон курьера Сергея Захарова внедорожника со стороны пассажирского места — за рулем его не было.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов напился, сел во внедорожник, который на скорости влетел в фургон курьера Сергея Захарова в центре Москвы. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после ДТП. Ефремову грозит 12 лет лишения свободы.