Общество 09 июня 2023, 18:07 «Единая Россия» выдвинула Собянина на пост мэра Москвы Турчак: партия «Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы РИА «Новости»

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Сергей Собянин пойдет на выборы мэра Москвы как кандидат от «Единой России», сообщил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Сообщение о выдвижении озвучили во время конференции Московского городского регионального отделения «Единой России».

От всей души благодарю своих товарищей по партии «Единая Россия» за выдвижение на пост мэра. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин назвал решение непростым и очень ответственным. Он пообещал поддерживать и развивать экономику столицы и сохранить социальную защищенность москвичей.

Выборы мэра столицы по решению Мосгордумы пройдут с 8 по 10 сентября. Трехдневное голосование позволит большему количеству москвичей принять в нем участие.

Участвовать в выборах, по данным опроса Russian Field, будут 72% респондентов.