08 июня 2023, 17:37
Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы
Глава Мосгоризбиркома Кириллова: голосование на выборах мэра пройдет с 8 по 10 сентября
Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы, сообщила председатель комиссии Ольга Кириллова.
Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Глава МГИК выразила уверенность, что это поможет большему числу людей принять участие в выборах.
Москвичам эта практика понравилась… <…> Количество людей, которые имели возможность принять участие в выборах, таким образом, увеличилось.
Ольга Кириллова
Председатель Мосгоризбиркома
Ранее исследовательская служба Russian Field выяснила, что больше половины избирателей будут голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме.
Сергей Собянин
Единый день голосования
Москва 2023
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