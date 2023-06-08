Общество 08 июня 2023, 17:37 Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы Глава Мосгоризбиркома Кириллова: голосование на выборах мэра пройдет с 8 по 10 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы, сообщила председатель комиссии Ольга Кириллова.

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября. Глава МГИК выразила уверенность, что это поможет большему числу людей принять участие в выборах.

Москвичам эта практика понравилась… <…> Количество людей, которые имели возможность принять участие в выборах, таким образом, увеличилось. Ольга Кириллова Председатель Мосгоризбиркома

Ранее исследовательская служба Russian Field выяснила, что больше половины избирателей будут голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме.