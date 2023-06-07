07 июня 2023, 14:08
Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября
Председатель Московской городской думы Шапошников: выборы мэра столицы пройдут 10 сентября
Выборы мэра Москвы назначили на 10 сентября, сообщил на заседании Мосгордумы ее председатель Алексей Шапошников.
Принятое на заседании столичного парламента постановление о назначении дня выборов мэра дало старт избирательной кампании. Голосование проведут во второе воскресенье сентября.
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Политический обозреватель Александр Асафов рассказал, что явка на выборы в Москве выросла с 2020 года благодаря многодневному голосованию и возможности проголосовать дистанционно.
Ранее жителям столицы сообщили, что Леонид Зюганов запланировал стать официальным кандидатом в мэры Москвы.
Сергей Собянин
Единый день голосования
Москва 2023
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