Общество

07 июня 2023, 14:08

Мосгордума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября

Председатель Московской городской думы Шапошников: выборы мэра столицы пройдут 10 сентября

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Выборы мэра Москвы назначили на 10 сентября, сообщил на заседании Мосгордумы ее председатель Алексей Шапошников.

Принятое на заседании столичного парламента постановление о назначении дня выборов мэра дало старт избирательной кампании. Голосование проведут во второе воскресенье сентября.

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Политический обозреватель Александр Асафов рассказал, что явка на выборы в Москве выросла с 2020 года благодаря многодневному голосованию и возможности проголосовать дистанционно.

Ранее жителям столицы сообщили, что Леонид Зюганов запланировал стать официальным кандидатом в мэры Москвы.

Сергей Собянин

Единый день голосования

Москва 2023

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