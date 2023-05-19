Москва 19 мая 2023, 12:48 Больше половины избирателей будут голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме Russian Field: более 50% избирателей планируют голосовать на выборах мэра Москвы онлайн Сайт мэра и правительства Москвы

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Большая часть жителей Москвы до 44 лет планирует проголосовать онлайн на выборах мэра. Об этом сообщила исследовательская служба Russian Field.

Исследователи опросили тысячу москвичей и выяснили, что две трети респондентов (65%) осведомлены о предстоящих в 2023 году выборах мэра, при этом будут участвовать в них 72% участников опроса.

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Лично прийти на избирательный участок собираются 55% опрошенных, а 40% москвичей намерены отдать свой голос в электронном формате. Большинство респондентов от 18 до 44 лет предпочитают онлайн-голосования: от 52 до 56%.

«В возрастной группе 27-34 лет больше всего готовых проголосовать через дистанционное электронное голосование и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно», — отметили социологи.

В этом году москвичи будут выбрать мэра в единый день голосования, 10 сентября.

Ранее «Единая Россия» подтвердила выдвижение Собянина на новый срок мэра от партии.