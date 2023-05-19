19 мая 2023, 12:48
Больше половины избирателей будут голосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме
Russian Field: более 50% избирателей планируют голосовать на выборах мэра Москвы онлайн
Большая часть жителей Москвы до 44 лет планирует проголосовать онлайн на выборах мэра. Об этом сообщила исследовательская служба Russian Field.
Исследователи опросили тысячу москвичей и выяснили, что две трети респондентов (65%) осведомлены о предстоящих в 2023 году выборах мэра, при этом будут участвовать в них 72% участников опроса.
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Лично прийти на избирательный участок собираются 55% опрошенных, а 40% москвичей намерены отдать свой голос в электронном формате. Большинство респондентов от 18 до 44 лет предпочитают онлайн-голосования: от 52 до 56%.
«В возрастной группе 27-34 лет больше всего готовых проголосовать через дистанционное электронное голосование и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно», — отметили социологи.
В этом году москвичи будут выбрать мэра в единый день голосования, 10 сентября.
Ранее «Единая Россия» подтвердила выдвижение Собянина на новый срок мэра от партии.
Сергей Собянин
Единый день голосования
Москва 2023
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