Движение в Москве ограничат из-за репетиции Парада Победы

Репетиция Парада Победы пройдет в центре Москвы ночью с 4 на 5 июня. В это время движение на улицах города будет ограничено.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы. Репетиция начнется в 21:00 4 июня, именно с того времени движение на некоторых участках перекроют. Как долго продлится шествие, пока не известно. В пресс-службе уточнили, что дороги будут перекрыты до конца репетиции.

Ограничения движения затронет следующие участки: улицу Тверскую перекроют от улицы Моховая до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. 1-я Тверская-Ямская улица будет недоступна от Большой Садовой до улицы Гашека, а Оружейный переулок закроют на участке от д. 3с1 до Тверской улицы. Нельзя будет проехать и по улице Моховой — от улицы Воздвиженка до улицы Тверская. Улицу Охотный ряд перекроют от Тверской улицы до улицы Большая Дмитровка. Кроме того, будет ограничен проезд по улице Большая Никитская — от улицы Моховая до Романова переулка.

Главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади 24 июня. Президент России Владимир Путин объявил этот день нерабочим. Торжественное шествие начнется в 10:00 и продлится примерно 1,5 часа.

Парад повторит некоторые элементы самого первого празднования Победы, которое прошло в 1945 году.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что в параде будут участвовать только те военные, у которых есть иммунитет к новому типу коронавирусной инфекции. Всего будут задействованы 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов.